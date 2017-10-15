İdlib halkı teröre karşı Türk ordusuna güveniyor

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateşkes rejimini takip amacıyla konuşlandığı İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yaşayan halk, Türk ordusunun üstlendiği görevin terör örgütü PKK/PYD tehlikesini bertaraf edeceğine inanıyor.

İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesinde yer alan Daret İzze ilçesi sakinleri, TSK'nın ateşkes gözlem misyonu hakkındaki düşüncelerini anlattı.

Halep'in batı kırsalındaki ilçenin sakinlerinden Ahmet Ebu Tayyip, TSK'nın İdlib'e intikalinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek "İnşallah güvenlik sağlanacak. Hayat normalleşecek. Güvenli bölgede halk güven içinde olacak." dedi.

27 yaşındaki Ebu Tayyip, "Türk ordusu İdlib'e girdi. Rus, rejim ve ayrılıkçı PKK ve PYD'nin saldırıları son bulacak. Ordu girmeseydi saldırıları sürecekti." diye konuştu.

TSK'nın terör örgütü PKK/PYD'nin işgal etmek istediği bölgelerde varlık kurmasının önemli olduğuna işaret eden Ebu Tayyip, "PKK ve PYD terör örgütleridir. Türk ordusunun girmesiyle inşallah örgütün tehditleri, saldırıları ve yayılma arzuları son bulacak." dedi.

8 yaşındaki Fatma Ali de "Türk ordusu sayesinde okulumuza güven içinde gideceğiz. Savaş uçakları gider. Türk askeri bizi PKK'dan korur." ifadelerini kullandı.

"Türk ordusu, bizi PKK'dan korur"

53 yaşındaki Daret İzze sakini Muhammed Ali, TSK'nın varlığının bölgedeki hayatın yeniden normalleşmesini sağlayacağını umduğunu vurgulayarak "Türk ordusu ile güven, sakinlik ve iş hareketi gelecek. Türkler girmeseydi daha fazla yıkım olacaktı. PKK zaten Daret İzze’yi hep hedef alıyordu. Türk ordusu, bizi PKK'dan korur." diye konuştu.

"İstikrar ve güven gelecek"

24 yaşındaki Musab Reşit de "İnşallah Türkiye ile ülke düzelir. PKK ve saldırılardan kurtuluruz. Türkiye girmeseydi PKK'nın saldırı riskleri artacaktı." dedi.

46 yaşındaki Ali Hulu, "Bizler halk olarak onlara hoş geldin diyoruz. Türk ordusu sayesinde uçak saldırıları son bulacak, istikrar ve güven gelecek. Kalkınma olacak, sivil yaşam şartları iyileşecek. Okullar, camiler, üniversiteler hep kaygı içerisinde." diye konuştu.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan TSK unsurları perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.

TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlandı.

İdlib'in içerisinde gözlem noktaları kuracak olan TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek.