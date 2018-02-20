İdlib, Doğu Guta'daki saldırıları protesto etti

İdlib kent merkezi sakinleri, Doğu Guta'da son dönemde artan saldırılara tepki gösterdi.

Eyleme katılan göstericiler, Arapça ve İngilizce, "Doğu Guta'nın çocukları dünyadan yardım bekliyorlar", "Doğu Guta kanla sulanıyor", "Doğu Guta kuşatma altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çocuk ve kadınların da katıldığı eylemde, muhalif grupların birleşmesi için sloganlar atıldı.

Eylemcilerden Ubeyde Alimen, "Doğu Gutalı bir arkadaşım acı çektiği zaman sanki ben çekmişim gibi, bir çocuk hayatını kaybettiğinde sanki benim çocuğum ölmüş gibi hissediyorum." dedi.

Saldırılar ve ölümlerin bitmesi için muhalif grupların birleşmesi gerektiğini söyleyen Alimen, "İdlib, Doğu Guta, Dera ve Süveyda'nın ayrılması için değil Suriye'nin bütününü Esed rejiminden kurtarmak için devrime başladık." ifadelerini kullandı.

"Bütün Suriye'yi rejimden kurtaralım"

Diğer katılımcı Abdülfettah Ubeyda da muhalif gruplar arasındaki ihtilafların sona ermesi, Doğu Guta'ya saldırıların durdurulması ve sıkılaşan ablukanın kırılması için bu eylemi organize ettiklerini söyledi.

Ubeyda "Amacımız İdlib'i alıp Gazze Şeridi'ne dönüştürmek değildi. Bunu asla kabul etmeyiz. Bütün Suriye'yi rejimden kurtaralım diye bu yola çıktık." şeklinde konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da, rejimin saldırılarında son 48 saatte 167 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA