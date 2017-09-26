'İdlib çatışmasızlık bölgesi'ne saldırılar sürüyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki "İdlib çatışmasızlık bölgesi"ne düzenlenen hava saldırıları sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerden bu yana İdlib'in güneyindeki Cisr eş-Şuğur bölgesi, Bidame, Naciye, Sincar ve Maret Hurma (boş okul binası) beldeleri, El Canudiyye, El Ğassaniyye, Al el Sevda, Halluz, Ayn el Kasab, Termeniye, Kesten ve Hazarin (bir hastane) köyleri hedef alındı.

Hazarin köyündeki hastaneye düzenlenen saldırıda iki sivil yaralandı.

Saldırılarda en az 3 sivil hayatını kaybetti.

İdlib çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan ancak Halep'e bağlı güney ve batı bölgelere de hava saldırıları düzenlenmişti. En az 15 sivil ölmüştü.

Bir haftadır saldırı altındaki bölge, 14-15 Eylül'deki Astana 6 Toplantısı'nda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından İdlib çatışmasızlık bölgesi içine dahil edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabii terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabii ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki çok sayıda sivil insan ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan yazılı açıklamada da İdlib'e düzenlenen saldırıların, Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırı biçimine uyduğu ifade edilmişti.