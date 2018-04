İbrahim Kalın'dan Pence'e "Nekbe" hatırlatması

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü. "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak adlandırılan o günlerin üzerinden tam 70 yıl geçti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katliamları hiçe sayarak sosyal medya hesaplarından İsrail'in kuruluşunun 70. yılını kutlayan ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'e anlamlı bir hatırlatma yaptı.

Kalın, paylaşımında İsrail'i kutlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, yalnızca "Nekbe hadisesinin 70.yılı" yazan etiketi paylaşarak karşılık verdi.

ABD'nin skandal paylaşımları

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Büyük bağımsızlığın 70. yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail halkına iyi dileklerimi iletiyorum. İsrail'den daha iyi bir dostumuz yok. Gelecek ay Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month!