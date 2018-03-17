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Buradasınız : » » İbadi'den 'ötekileştirme ve ezici çoğunluk' uyarısı

İbadi'den 'ötekileştirme ve ezici çoğunluk' uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, "Irak, kutuplaşma siyasetini benimsemiyor ve bölgedeki hiçbir cephenin de parçası değil." dedi.

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İbadiden ötekileştirme ve ezici çoğunluk uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ötekileştirici ve azınlığın isteklerini göz ardı eden ezici çoğunluk siyasetini reddettiğini ve ülkesinin bölgedeki hiçbir cephenin bir parçası olmadığını belirtti.

"Bizler, diğerlerini ötekileştiren ezici çoğunluk siyasetinden yana değiliz. Bütün Iraklılar görev paylaşımında ve hukuk karşısında eşittir. Irak, kutuplaşma siyasetini benimsemiyor ve bölgedeki hiçbir cephenin de parçası değil."

İbadi, "Irak'a düşmanlık yapmadıkları müddetçe biz de hiçbir ülkenin karşısında durmayız. Eğer bir ülke kendi çıkarlarını ötekilerine baskı kurarak elde edeceğini düşünüyorsa bu hatalı bir bakış açısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütlerinin fikirlerinin ortadan kaldırılması

Uzun yıllardır Irak'ın başına dert olan terörün kaynağının radikal fikirler olduğunu kaydeden İbadi, "Bölgedeki çatışmalar, terör grupları tarafından gerçekleştiriliyor. DEAŞ gibi terör örgütlerinin fikirlerinin ortadan kaldırılması için komşu ülkelerle diyaloğa başladık." dedi.

Uzun süredir terör ve çatışmalarla gündeme gelen Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin 8 yıllık iktidar döneminde izlediği mezhepçi politika Sünnilerin yanı sıra Kürtler arasında da hoşnutsuzluklara ve derin ayrılıklara neden olmuştu.

Maliki, Sünniler ile Kürtleri ötekileştirmek ve hükümette ezici çoğunluktaki Şiileri önceleyen kararlar almakla eleştirilmişti.

Kaynak: AA

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