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Buradasınız : » » İbadi'den IKBY'ye: Sonsuza dek bekleyemeyiz, harekete geçeceğiz

İbadi'den IKBY'ye: Sonsuza dek bekleyemeyiz, harekete geçeceğiz

Irak Başbakanı İbadi, “Sınırları kontrol altına almak için sonsuza dek bekleyemeyiz, harekete geçeceğiz." dedi.

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İbadiden IKBYye: Sonsuza dek bekleyemeyiz, harekete geçeceğiz

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, sınır kapılarının kontrolü için harekete geçeceklerini söyleyerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) sert bir şekilde uyardı. 

Şiddete başvurmadan sınırların kontrolünü alacaklarını söyleyen İbadi, "sonsuza kadar bekleyemeyiz" dedi.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, geçtiğimiz günlerde Habur'un karşısındaki İbrahim el Halil sınır kapısını denetlemiş, ancak kapının kontrolü tam olarak Bağdat yönetimine devredilmemişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ibadi, Irak, IKBY, Barzani, ırak sınır, haber, Haberler
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