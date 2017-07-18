İbadi'den IKBY'ye referandum tepkisi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapmak istediği referandumun "anayasal olmadığını" belirtti.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin referandum planına ilişkin, "IKBY, 'referandum sonucunu uygulamayacağız' diyor. Eğer uygulamayacaksanız neden yapıyorsunuz? Bu referandum anayasal değil." dedi.

"Biz bu vatanda ortağız.Tek taraflı iş yapmak olmaz." diyen İbadi şunları kaydetti:

"Yeni sorun yaşansın istemiyorum. Ordu ile Peşmerge arasındaki ilişkiler çok iyi ve hiçbir hassasiyet söz konusu değil. Referanduma alternatif bulmaya çağırıyorum. IKBY, Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır. Kürtlerin çıkarı Irak'ın içerisinde kalmaktır. Ticari, ekonomik ve diğer tüm alanlarda bu böyle. Komşu ülkeler de buna milli güvenlik tehlikesi olarak bakıyor. Bunda da haklıdırlar. Dayanışmaya devam etmemizi diliyorum."

"Musul'da siviller DEAŞ'a karşıydı"

Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması sonrasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İbadi şunları söyledi:

"Musul'da siviller DEAŞ'a karşıydı. Bazı aileler, DEAŞ'ı güvenlik güçlerine ihbar ediyorlardı. Toplu cezalandırmada yana değiliz. Toplumsal barışı sağlamak istiyoruz."

Bazı uluslararası örgütlerin "Musul'da sivillerin işkence edildiğini" içeren raporlar yayınladığını anımsatan İbadi, bu raporların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

İbadi, "Bu örgütler, halkı DEAŞ gazabından kurtarırken neredeydi? Ferdi bazı eylemleri genele yayıyorlar. Bu tür raporlar teröristleri sivilleri katletmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni Irak'ta aşırıcılığa yer olmayacak. Mezhepçiliği de reddediyoruz." diyen İbadi, İran'a yakın ve mezhepçi yaklaşımlarıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye desteklerinin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.