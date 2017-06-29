  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İbadi'den "DEAŞ bitti" açıklaması

İbadi'den "DEAŞ bitti" açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'daki Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağlamasıyla terör örgütü DEAŞ'ın ülkede bitirildiğini belirtti.

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İbadiden &quot;DEAŞ bitti&quot; açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'daki Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağlamasıyla terör örgütü DEAŞ'ın ülkede bitirildiğini belirtti.

Irak devlet televizyonunda sözlerine yer verilen İbadi, "Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nin vatan kucağına dönmesi, batıl DEAŞ devletinin bittiğinin ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin bugün Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran'da söz konusu cami ve minarenin büyük bölümünü patlatarak havaya uçurmuştu.

Büyük Nuri Camisi, DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirdiği sırada örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin sözde hilafetini ilan ettiği yer olarak biliniyor.

Etiketler: ibadi, DEAŞ, terör örgütü, Musul
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