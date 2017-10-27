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İbadi talimatı verdi: Irak'ta çatışmalar duruyor

Irak Başbakanı İbadi, Irak'ta 24 saatliğine askeri operasyonların durdurulması talimatını verdi.

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İbadi talimatı verdi: Irakta çatışmalar duruyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetim güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki ilerleyişinin 1 gün durdurulması kararı verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında, "Başbakan İbadi, federal güçlerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güçleri arasındaki ortak teknik ekibin, Irak federal güçlerini tüm tartışmalı bölgeler, Fişhabur ve uluslararası sınırlara acilen ve tek bir ülkenin insanları arasında hiçbir çatışma yaşanmadan ve kan akmadan yerleştirmesini sağlaması için askeri güçlerinin ilerleyişini 24 saatliğine durdurma kararı aldı." denildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: son dakika, Kuzey Irak, Irak, ıkby referandum, ibadi, Barzani
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