  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İbadi, Mahmur'da askeri yetkililerle bir araya geldi

Irak Başbakanı İbadi, Musul'a bağlı Mahmur'a giderek ilçedeki askeri yetkililerle DEAŞ'a yönelik operasyon hazırlıklarını değerlendirdi.

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İbadi, Mahmurda askeri yetkililerle bir araya geldi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Mahmur'a giderek ilçedeki askeri yetkililerle görüştü.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İbadi, Musul'un güneyindeki Mahmur'da ordu operasyon komutanları ve diğer yetkililerle bir araya gelerek, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ve Salahaddin'in kuzeyindeki Şirgat'ı kurtarma operasyonlarını değerlendirdi.

Açıklamada, İbadi'nin Dicle'nin doğusuyla (Şirgat) Kerkük'ün batısında DEAŞ'a yönelik operasyon hazırlıklarını ele aldığı aktarıldı.

Etiketler: Irak Başbakanı İbadi, Musul
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