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İbadi: Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız

Irak Başbakanı İbadi, "Orduyu halka karşı kullanmayacağız ve Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız." dedi.

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İbadi: Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlere savaş başlatmayacaklarını söyledi.

Devlet televizyonunda açıklamalarına yer verilen İbadi, "Orduyu halka karşı kullanmayacağız ve Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız." dedi.

"Irak'ın birliğini korumak da görevimiz" diyen İbadi, anayasanın uygulanması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve milli servetin korunmasına önem verdiklerini vurgulayarak tüm bunların da kendi sorumlulukları dahilinde bulunduğu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.

Irak merkezi hükümeti sözcüsü Sadi Hadisi ise "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlamıştı. AA

Etiketler: Irak, ibadi, kürtler
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