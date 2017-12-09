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İbadi: Irak-Suriye sınırında kontrol sağlandı ve DEAŞ'la savaş bitti

Irak Başbakanı İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın bittiğini açıkladı.

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İbadi: Irak-Suriye sınırında kontrol sağlandı ve DEAŞla savaş bitti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat’ta "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve DEAŞ’la savaşın sona erdiğini duyurdu.

ABD’nin Kudüs kararına tepkisini yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur." dedi.

İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Irak Savunma Bakanliğı’na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ’a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke topraklarının tümünün terör örgütü DEAŞ’tan temizlendiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ
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