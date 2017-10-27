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İbadi ile Tillerson telefonda görüştü

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

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İbadi ile Tillerson telefonda görüştü

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), kontrolünde bulunan havalimanları ve sınır kapılarını merkezi yönetime teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede, DEAŞ'ın son kalesi olan Enbar'a bağlı Kaimi'i kurtarma operasyonu, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer bölgelere yeniden yerleşmesi ve güvenlikle siyasi gelişmeler ele alındı.

İbadi, "Önceliğimiz hala DEAŞ'la mücadeledir. DEAŞ'ı yakında yenip mücadelemizi tamamlamaya azimliyiz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ülkenin her yerinde anayasayı uygulamada ısrarcı olduğunun altını çizen İbadi, "Kürdistan bölgesi, havalimanları ve sınır kapılarını federal yönetime teslim etmeli. Federal yönetim güçlerinin yeniden dağılımı (tartışmalı bölgelerde) ve otoritesinin sağlanması anayasaya uyumludur. O bölgelerde vatandaşların güvenliğine de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tillerson'da, Irak'ın birliğini desteklediklerini, federal yönetimin Kerkük ve diğer bölgelerdeki güvenliği sağlamasını anlayışla karşıladıklarını dile getirerek, IKBY'nin Bağdat ile iş birliğine girmesi ve ülke anayasasına bağlı diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKBY
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