  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.455
    EURO 4.117
  • BIST 108314.3
    ALTIN 146.963
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır

İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır

Irak Başbakanı İbadi, "Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır. Biz Irak'ın birliğinden yanayız ve adı Irak olan bu vatanda hep beraber yaşamak istiyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumun yasal olmadığını yineleyerek, tek taraflı adım atılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır. Biz Irak'ın birliğinden yanayız ve adı Irak olan bu vatanda hep beraber yaşamak istiyoruz." dedi.

"Tek taraflı adım atılmasını kabul edemeyiz ve bu mümkün de değil." diye konuşan İbadi, ülke topraklarının kurtarılmasının son aşamasına geldiklerini ve terör tehdidine karşı güvenlik güçlerini eğitip donatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kürt Cumhurbaşkanını düşürme hamlesi

Öte yandan Bağdat'ta bazı siyasi çevrelerden edinilen bilgiye göre, referandum planlarına karşı meclisin en büyük grubu olan Şii Ulusal Koalisyonu ile Sünnilerin en büyük grubu Irak Güçler Birliği Koalisyonu'ndan milletvekilleri, Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden almak için imza toplamaya başladı.

Meclisin ayrıca Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i de azletmeyi gündeme aldığı iddia ediliyor. 

Etiketler: referandum, Irak Başbakanı İbadi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER