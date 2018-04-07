Husilerin siyasi müzakereye niyeti yok

Yemen’de başkent Sana'nın yanı sıra belirli bölgelerde 2014'ten bu yana kontrolü elinde bulunduran Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi), kendilerine yönelik "Kararlılık Fırtınası" operasyonunun üçüncü yılını doldurduğu 25 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 3 balistik füze fırlataraku ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmesi, Husilerin siyasi müzakerelere yanaşma niyetinde olmadığının kanıtı olarak görülüyor.

Yemenli insan hakları aktivisti Hamdan Nasır, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarının devam etmesinin, Yemen'de uzun süredir şiddeti tercih eden Husilerin siyasi çözüm yollarına yanaşmayacaklarını gösterdiğini belirtti.

Yemen krizinin sona ermesi için şu ana kadar yapılan müzakere girişimlerinin sürekli Husiler tarafından boşa çıkarıldığını dile getiren Nasır, Husilerin ırkçı bir görüşe sahip olduğunu ve dolayısıyla kendilerinin İran'dan destek bulmamaları halinde yine bu ırkçı tutumlarını sürdüreceklerini savundu.

Suudi Arabistan topraklarına şu ana kadar 107 füze, 66 bin roket atıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, çarşamba günü başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, koalisyon güçlerinin, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füzelerin atıldığı platformların yerlerini tespit ettiği belirtti.

Maliki, söz konusu füze rampalarının Yemen'in Amran vilayetinin kuzey bölgesi ve Suudi Arabistan'ın sınırına yakın Sada kentinde kurulduğunu söyledi.

Şu ana kadar Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına atılan füzelerin sayısının 107'ye ulaştığını ancak söz konusu unsurların Suudi Arabistan'a yönelik kullandığı roket sayısının ise 66 bin olduğuna işaret eden Maliki, bütün bunların hava savunma sistemlerince imha edildiğini ve dolayısıyla Husilerin saldırı girişimlerini boşa çıkardıklarını kaydetti.

Sözcü Maliki, "Yemen'in batı kesiminde yer alan sahil kent Hudeyde'yi kontrollerinde tutan İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'deki uluslararası karasuları ve Bab'ul Mendeb Boğazı'nı tehdit etme konusunda ısrar ettiklerini" ifade etti.

Husilerin füzeleri, Arap ulusal güvenliğini tehdit ediyor

Yemenli güvenlik uzmanı Yasir el-Hüsni, uzun süredir Yemen hükümet güçlerine karşı savaşan Husilerin elindeki balistik füzelerin Yemen ve Arap ulusal güvenliğine karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Husilerin uluslararası hukuku ve insan haklarıyla ilgili yasaları tanımadığını dolayısıyla Yemen'e komşu ülkelerin yanı sıra bölgedeki uluslararası karasularına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunan Hüsni, bahsi geçen füzelerin günlük olarak Yemen'in Aden ve Marib kentleri ile hükümet güçlerine karşı diğer bazı bölgelerde kullanıldığını ifade etti.

"Meşru hükümet güçleri ve Suudi Arabistan'a yönelik kullanılan balistik füzelerin, bölgenin istikrarını sarsmak amacıyla İran tarafından temin edildiğini" öne süren Hüsni, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'ndan bazı uzmanların Husilere eğitim verdiğini dile getirdi.

Başkent Sana Husiler ve öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından ele geçirilmeden hemen önce Yemen'de casusluk yapan ve Husilere silah eğitimi veren İranlı ve Hizbullah mensubu kişilerin yakalandığına dikkati çeken Hüsni, başkentin düşmesinden hemen sonra ise bu kişilerin Husiler tarafından salıverildiğine işaret etti.

Füze saldırılarıyla petrol tesisleri hedef alınıyor

Koalisyon güçlerinin Yemen meşru hükümetine destek mahiyetinde Husiler ve müttefikleri eski Cumhurbaşkanı Salih yanlılarına yönelik 26 Mart 2015'te başlattığı "Kararlılık Fırtınası" operasyonundan sonra 5 Haziran 2015'te Suudi Arabistan topraklarına ilk füze saldırısı gerçekleşmişti.

Ülkenin güneyindeki Yemen sınırına yakın bölgede yer alan Hamis Muşeyt kentindeki hava üssünü hedef alan Scud füzesi, hava savunma sistemleri (Patriot) ile imha edilmişti.

Ancak Husiler, son zamanlarda Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdikleri balistik füze saldırılarını duyurduğu açıklamalarda, dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Aramco'ya ait tesisleri hedef aldığını öne sürüyor.

Husilere ait "El-Mesire" televizyonu, 4 Nisan'da Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde yer alan "Aramco" şirketine ait tesisin "Bedir 1" füzesiyle hedef alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'a yönelik kullanılan füzelerin türü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli SKY News Arabia televizyonunun 29 Mart'ta yayınladığı haberde, Husiler tarafından şu ana kadar Burkan-2 (Volkan-2), Kahir-2 ve Bedr-1 olmak üzere en az 3 tür balistik füzenin Suudi Arabistan'a yönelik kullanıldığına işaret edildi.

Burkan-2, Kahir-2 ve Bedr-1 tipi balistik füzelerin her birinin farklı hedef için kullanıldığına dikkat çekilen haberde, 600-800 kilometre menzile sahip Burkan-2 füzesiyle başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve 300 kilometre menzile sahip Kahir-2 füzesiyle ülkenin güneyindeki Abha kentinde yer alan havalimanının hedef alındığı ifade edildi.

Bedr-1 balistik füzesinin henüz yeni geliştirildiği dolayısıyla etkisi ve menziline dair henüz net bilginin olmadığı aktarılan haberde, ancak Bedr-1 füzesinin İran'ın Fecr-3 ve Fecr-5 füzelerine benzediğine vurgu yapıldı.

Husilere karadan müdahale sinyali

Bu arada yerel basının aktardığına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, koalisyon güçlerinin Husilere karadan müdahalesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Yemen'deki savaşın hükümet güçleri ile Husiler arasında olduğuna dikkati çekti ancak ihtiyacın olması ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den de bu yönde talep gelmesi halinde adım atabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, 25 Mart gecesi başkent Riyad'da duyulan büyük patlama seslerinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen'den Husiler tarafından fırlatılan füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Maliki, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzeden 3'ünün başkent Riyad'a diğerlerinin de sınıra yakın bölgelere fırlatıldığını bildirmişti. Maliki, söz konusu balistik füzelerin imha edildiğini ancak şarapnellerinin başkentin 9 mahallesine düştüğünü söylemişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA