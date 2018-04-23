Husilerin siyasi lideri Salih es-Sammad öldürüldü

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan iki balistik füzenin Cazan kenti semalarında imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'den Husiler (Şii Ensarullah Hareketi) tarafından ülkenin güneyindeki Cazan kentine yönelik 2 balistik füze atıldığını belirtti.

Maliki, söz konusu balistik füzelerin savunma sistemlerince imha edildiğini aktardı.

Koalisyonun aradığı Husilerin ikinci adamı öldürüldü

Bu arada Husilere ait El-Mesire kanalı, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ın koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Acil olarak geçilen haberde, geçen perşembe günü koalisyon güçleri tarafından ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı sonucu Sammad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın Al-Ahbariye kanalında bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Sammad'ın yanında "Husilerden diğer bazı yetkililerin de öldürüldüğü" ifade edildi.

Ahbariye kanalının haberinde ayrıca, Sammad'ın koalisyon güçleri tarafından Yemen'de aranan ikinci isim olduğuna dikkat çekildi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA