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Husilerin attığı füzeyi Suudi Arabistan havada imha etti

Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füze, Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildi.

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Husilerin attığı füzeyi Suudi Arabistan havada imha etti

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı İhbariyye'de yer alan habere göre, Husilerin Yemen topraklarından Necran kentine fırlattığı balistik füze, hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerini hedef alan füze sayısı 144'e yükseldi. Suudi Arabistan'ın söz konusu tarihten bu yana imha ettiğini açıkladığı füze sayısı ise 40'a ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, balistik füze
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