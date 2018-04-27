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Buradasınız : » » Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füze, havada imha edildi.

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Husilerden Suudi Arabistana füze saldırısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, ülkenin sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine balistik füze saldırısı düzenlendiğini söyledi. 

Saldırı, Yemen'in kuzey bölgesindeki Husiler tarafından gerçekleştirildi. Füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü" anlamına geldiğine dikkati çeken Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavır, Birleşmiş Milletlerin kararlarının açık bir ihlalidir ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit etmektedir" dedi. 

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yemen, husi, Suudi Arabistan, füze
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