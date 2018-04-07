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Buradasınız : » » Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin savunma sistemleriyle imha edildiği bildirildi.

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Husilerden Suudi Arabistana füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, Yemen'in Sada kentinden, Suudi Arabistan'ın sınır bölgesine yakın Necran kentindeki yerleşim yerlerini hedef alan balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Maliki, havada vurulan balistik füzeye ait şarapnellerin yerleşim yerlerine düştüğü ancak bölgede hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi almadıklarını kaydetti.

Maliki, Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin devam ettiği" anlamına geldiğini öne sürerek, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" vurguladı.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

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