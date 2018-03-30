Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerin Yemen topraklarından ateşlediği balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Husiler, Cazan bölgesinde bulunan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Pazar gecesi Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edildi. Ancak bazı parçaların Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA