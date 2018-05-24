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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi.

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Husilerden Suudi Arabistana balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan limanını hedef aldığı iddia edildi.

Husiler Ramazan ayında 3 defa daha balistik füze saldırısı düzenlemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 143 füze attığı belirtiliyor.  

Kaynak: AA

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