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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine attığı balistik füze çöl alanına düştü.

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Husilerden Suudi Arabistana balistik füze saldırısı

Yemen'de yönetim karşıtı Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine attığı balistik füzenin meskun olmayan çöl alanına düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin, Sada vilayetinden Cazan iline balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Maliki, balistik füzenin Cazan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef alması için fırlatıldığını ancak füzenin meskun olmayan bir çöl alanına düştüğünü ifade etti.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Cazan'da Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisin balistik füzeyle hedef alındığı öne sürüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: husiler, Suudi Arabistan, balistik füze
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