Husilerden kabile reisinin evine bombalı saldırı

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Husi militanlar, İb ilinin doğusunda Sadık el-Kadı isimli kabile reisinin evine henüz belirlenemeyen nedenle saldırıda bulundu.

Husiler ile kabile reisinin yakınları arasında çıkan olaylarda 7 Husinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arbedenin ardından Husi militanların, kabile resinin eşi, çocukları ve beraberindekilerin terk ettiği eve bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA