  • 18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.806
    EURO 5.598
  • BIST 91629.55
    ALTIN 189.555
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Husilerden kabile reisinin evine bombalı saldırı

Husilerden kabile reisinin evine bombalı saldırı

Yemen'de Husiler, kontrol altında tuttukları İb ilinde bir kabile reisinin evine bombalı saldırı düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Husilerden kabile reisinin evine bombalı saldırı

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Husi militanlar, İb ilinin doğusunda Sadık el-Kadı isimli kabile reisinin evine henüz belirlenemeyen nedenle saldırıda bulundu.

Husiler ile kabile reisinin yakınları arasında çıkan olaylarda 7 Husinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arbedenin ardından Husi militanların, kabile resinin eşi, çocukları ve beraberindekilerin terk ettiği eve bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, husiler, bombalı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER