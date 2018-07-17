Husiler'den Birleşik Arap Emirlikleri birliğine balistik füze saldırısı

Yemen Hükümet Güçleri'ne bağlı "Maha Tugayları" Komutanı Ömer Dovbel, ülkenin batısındaki Maha kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) konuşlandığı liman bölgesine yönelik fırlatılan balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

Dovbel, Patriyot savunma sistemleri tarafından düşürülen balistik füzelerin kentin liman bölgesindeki BAE kamplarını hedef aldığını belirtti.

Dovbel, havadayken imha edilen füze parçalarının kentin çevresindeki boş araziye dağıldığını ve saldırıda ölü ve yaralı bulunmadığını söyledi.

Öte yandan Husi yanlısı yayın yapan Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Husilere bağlı Füze birlikleri tarafından fırlatılan kısa menzilli balistik füzenin Batı sahilindeki "Guzat kampını" vurduğu ve kampı yerle bir edildiği belirtildi.

İran destekli Husilerin 2014'te Başkent Sana'yı işgallerinin ardından Suudi Arabistan önderliğinde kurulan koalisyon güçleri Yemen'de askeri operasyonlar yürütüyor.

Özellikle Yemen'in güneyinde yürütülen koalisyona bağlı operasyonlarda BAE'nin kontrolü dikkati çekiyor.

Kaynak: AA