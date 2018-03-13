Husiler, Yemen'de hastaneye saldırdı

Taiz'deki Ulusal Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, Husilerin, kent merkezindeki devlet hastanesine ağır silahlarla saldırı düzenlediğini söyledi.
Bahr, saldırı sonucu hastanede tedavi gören sivillerden ölen ve yaralananlar olduğunu söyledi.
Albay Bahr, kentin doğusunda Husilerin konuşlandığı El-Huban Mahallesi'nden düzenlenen saldırının ardından hastanede ağır hasar oluştuğunu kaydetti.
Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık üç senedir kuşatma altında tutuyor.
Kaynak: AA