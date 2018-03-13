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Husiler, Yemen'de hastaneye saldırdı

Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentindeki bir hastaneye saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

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Husiler, Yemende hastaneye saldırdı

Taiz'deki Ulusal Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, Husilerin, kent merkezindeki devlet hastanesine ağır silahlarla saldırı düzenlediğini söyledi.

Bahr, saldırı sonucu hastanede tedavi gören sivillerden ölen ve yaralananlar olduğunu söyledi.

Albay Bahr, kentin doğusunda Husilerin konuşlandığı El-Huban Mahallesi'nden düzenlenen saldırının ardından hastanede ağır hasar oluştuğunu kaydetti.

Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık üç senedir kuşatma altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, saldırı, husiler, hastane
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