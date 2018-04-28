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Husiler, Suudi Arabistan'a top mermisi attı: 1 ölü

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan kentine top mermisi attı. Mermiden yayılan şarapnel parçaları bir eve isabet etti. 1 kişi hayatını kaybetti.

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Husiler, Suudi Arabistana top mermisi attı: 1 ölü

Suudi Arabistan Sivil Savunma İdaresi Cazan Sözcüsü Yahya Kahtani, Husilerin dün gece kente attığı top mermisinden yayılan şarapnel parçalarının Samite ilçesinde bir eve isabet ettiğini belirtti.

Kahtani, olayda bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 evin ve 3 aracın hasar gördüğünü ifade etti.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, husiler, top mermisi
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