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Husiler, Suudi Arabistan'a füze saldırılarını sürdürüyor

Husilerin sözcüsü Şeref Lokman, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarının sürdüğünü belirtti.

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Husiler, Suudi Arabistana füze saldırılarını sürdürüyor

Husilerin sözcüsü Şeref Lokman, Husilere ait Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, "Füze saldırıları düşmanın deniz, hava ve kara gücü üzerindeki en etkili hedeflere yönelmiştir. Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırılar devam etmektedir." dedi.

Şeref Lokman, saldırıların karşı tarafı hazırlıksız yakalayacak şekilde ve bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Suudi Arabistan'a füze saldırılarını yoğunlaştıran Husiler, aralarında başkent Riyad'ın da bulunduğu pek çok kente 10 füze attıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, geçen çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı. Suudi Arabistan 26 Mart'ta da Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, husiler, füze saldırıları
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