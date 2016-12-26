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Husiler, El-Cezire kanalına ait ofisi bastı

Yemen'ın başkenti Sana'da Husi militanlarının, merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonuna ait ofisi bastığı bildirildi.

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Husiler, El-Cezire kanalına ait ofisi bastı

El-Cezire televizyonuna ait internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kanalımızda, 'Husilerin Sana'yı ele geçirmesinin ardından devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile kendilerinin, devlete ait askeri alanlarda bulunan silahları yağmalamaları' sürecini ele alan belgeselin yayımlanmasının ardından Husiler, Sana'daki ofisimize baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, düzenlenen baskında ofis malzemelerinin yağmalanıp Husilere ait bir yere götürüldüğü aktarıldı.

El-Cezire kanalında Yemen'de "Yağmalanan silahlar" adında yayımlanan belgeselin, Salih yanlıları ile Husilerin devlete ait ağır silahları nasıl yağmaladıkları, miktarı ve nerede saklandığının yanı sıra Salih ile Husiler arasında gizli görüşmelere ait belgelerin olduğu kaydedildi. AA

Etiketler: Yemen, internet sitesi, husiler, El-Cezire televizyonu
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