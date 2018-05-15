Humus'un kuzeyinden zorunlu tahliyeler sürüyor

Rejimin yoğun saldırıları ve abluka şartları nedeniyle Humus'un kuzey kırsalından ayrılmak zorunda kalanları taşıyan sekizinci konvoy, ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici barınma merkezlerine ulaştı.

Humus'un kuzey kırsalında rejim ve destekçilerinin ablukasındaki bölgelerden dün aşamalı olarak yola çıkan ve 5 bin 672 kişiyi taşıyan sekizinci tahliye konvoyu, dün gece ve sabah saatlerinde Hama ilinin Madik Kalesi köyüne ulaştı.

Konvoy daha sonra ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep'in batı ile Hama’nın kuzey kırsallarına doğru yola çıktı.

Tahliye konvoyunda 117 otobüsün yanı sıra 172 sivil araç yer aldı. Son konvoyla, Humus'un kuzey kırsalındaki bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 23 bini 500'ü aşmış oldu.

Bölgeye ulaşan Humuslular, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki geçici konaklama merkezlerinin kontenjanının dolu olması nedeniyle sığınmacı kamplarına, cami ve okullara da yerleştiriliyor. Son dönemde artan tahliyelerle bölgede barınma imkanının yetersiz kaldığı öğrenildi. Tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.

Humus'tan tahliye durumu

Rusya aracılığıyla rejim ile muhalifler arasında yapılan müzakereler sonucu Humus'un kuzeyinden zorunlu tahliyeler 7 Mayıs'ta başlamıştı. Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede tahliyeler öncesi 200 ila 250 bin kişi yaşıyordu.

Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı. Ancak Esed rejimi, Doğu Guta'yı ele geçirmesinin ardından Yermük Kampı'nın yanı sıra bu bölgeye de yoğun saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: AA