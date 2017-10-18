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Humus hapishanesinde 550 kişilik isyan

Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine bağlı merkezi cezaevindeki tutuklular isyan başlattı.

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Humus hapishanesinde 550 kişilik isyan

Suriye'nin Humus ilindeki hapishanede aralarında 400 siyasi tutuklunun da bulunduğu 550 kişi 3 gün önce hapisanedekilerin durumunu denetlemek için Kızılhaç'tan gelen heyetin karşısına, gardiyanları sanki tutukluymuş gibi çıkararak ardından isyan başlattı.

İsyanı sonlandırmak için cezaevi yönetimi, binanın elektrik ve suyunu kesti.

Muhaliflerden isyana müdahele uyarısı

Rejim güçleri cezaevine müdahale için hazırlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Tutuklular, işkence ve kötü muameleyle karşı karşıyalar. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarından sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Cezaevindeki rejim karşıtlarının kurtarılmasını istiyoruz. Tutuklulara yönelik tehditlerin son bulması ve uzun yıllardır hukuki bir delil olmadan tutuklu olanların bir an önce serbest kalması gerekiyor." denildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Rastan ilçesindeki askeri gruplar da herhangi bir saldırı olması dahilinde rejim güçlerine karşılık verileceğini, rejim ve Rusya ile yürütülen müzakerelerin tanınmayacağını söyledi.

Humus merkezi cezaevindeki tutuklular ağustos ayında işkence gördükleri gerekçesiyle isyan başlatmış ancak yürütülen görüşmeler sonrası isyana son vermişti.

Etiketler: Humus hapishanesi, Beşşar Esed rejimi
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