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'Hükümet olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz'

İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin tartışmalı referandumuna ilişkin, "Hükümet olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Hükümet olarak Irakın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç hükümetinin, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtti.

Sorunun Erbil ve Bağdat arasında diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Wallström, şöyle devam etti:

"Irak Anayasasına göre, IKBY özerk bir yapıdır. IKBY ile Irak merkezi hükümeti şu anda ülkedeki acil sorunları çözmeye odaklanmalı. DAEŞ sonrası askeri başarıdan sonra ülkede uzun vadeli barış ve istikrar için uzlaşmaya ihtiyaç duyulmakta. IKBY ve Irak merkezi yönetimi DAEŞ ile mücadelede iş birliği yapmayı başardı. Diyalog ve sürekli iş birliği bölgedeki gerginliğin arttırılmaması ve ülkede barışçıl gelişmeler için bir ön şarttır."

Etiketler: İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, IKBY
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