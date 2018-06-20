Hudeyde'de 123 Husi teslim oldu

Yemen'in Kızıl Deniz sahilinde bulunan liman kenti Hudeyde'ye operasyon sürerken, Husilerden 123 militanın hükümet güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Yemen ordusuna ait "september.net" internet sitesinde askeri kaynaklara dayandırılan habere göre, aralarında komutanların da olduğu 123 Husi, Hudeyde Havalimanı'nın kurtarılması operasyonu çerçevesinde hükümete bağlı askeri birliklere teslim oldu.

"Savaşta ısrar devam ediyor"

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hudeyde Valisi El-Hasan Tahir ile telefonda görüşen Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Husilerin tüm barış fırsatlarını teperek, savaşta ısrar ettiğini söyledi.

Hudeyde'de elde edilen başarılardan ötürü Tahir'i tebrik eden Bin Dağr, Hudeydelilere, meşru yönetimin yanında yer almaları ve Husilerin yerleşim bölgeleri içerisinde konuşlanmalarına izin vermemeleri çağrısı yaptı.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, dün Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA