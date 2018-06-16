Hudeyde Havalimanı, Yemen Milli Ordusu'nun eline geçti

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Arap koalisyonu tarafından hava ve denizden desteklenen Yemen Milli Ordusu'na, insani felaketin had safhaya ulaştığı Hudeyde’yi ele geçirme emri vermişti.
Arap koalisyonunun destek verdiği Yemen Milli Ordusu güçleri, Hudeyde Havalimanı'nı Husi milislerinden aldı. Havalimanı ve çevresinde mayın temizleme çalışmaları yapılıyor.
Arap koalisyonu kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen milli ordu güçleri dün, Hudeyde limanının girişini kontrol altına aldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA