HSBC'den İngiltere'ye kötü haber

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, bu yıl içerisinde ülkedeki 62 şubenin kapatılmasının planlandığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, mobil ve internet bankacılığı kullanımının artması sebebiyle ülkede 62 şubenin bu yıl sonuna kadar kapatılmasının planlandığı bildirildi.

HSBC Perakende Bankacılığı Başkanı Francesca McDonagh, "Artık daha az insan şubeleri kullanıyor. İşlemlerin yaklaşık yüzde 90'ı dijital platformlar üzerinde yapılıyor. Geçen yıl bu oran yüzde 80 seviyesindeydi." ifadelerini kullandı.

Banka geçen yıl İngiltere'de 223 şubesini kapatmış, 55 şubenin de bu yıl içerisinde kapatılmasının planlandığını duyurmuştu.

Son açıklamayla birlikte yıl içerisinde kapatılması planlanan şube sayısı da 117'ye yükselmiş oldu.