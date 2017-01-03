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Hong Kong'un eski baş yöneticisi hakim karşısında

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Donald Tsang, görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

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Hong Kongun eski baş yöneticisi hakim karşısında

Tsang, Hong Kong Yüksek Mahkemesinde görülen davada hakkındaki iddiaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Hong Kong'da 2005-2012 yılları arasında baş yöneticilik yapan Tsang, görevini kötüye kullanmak ve rüşvet almakla suçlanıyor.

Tsang'ın, Çin’in Şıncın kentinde 3 katlı bir bina ve bir dijital radyo istasyonunun hissedarı olmak için görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor. Tsang’ın görevde bulunduğu sırada, iş adamlarından, özel jet ve lüks yatlarla seyahat etmek gibi hediyeler kabul ettiği öne sürülüyor.

Tsang hakkında 2015’te Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ekim 2015’te söz konusu suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan Tsang, 13 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. AA

Etiketler: Hong Kong, eski Baş Yöneticisi Donald Tsang
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