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Hong Kong'da tayfun hayatı felç etti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde etkili olan Khanun tayfunu ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Hong Kongda tayfun hayatı felç etti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde etkili olan Khanun tayfunu ulaşımı olumsuz etkiledi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Khanun tayfunu nedeniyle Asya'nın finans merkezi Hong Kong'dan Çin ve Tayvan'a bazı uçak seferlerinin durdurulduğu ve Makao adasına ve ana kara Çin'e yapılan feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Haberde, iptal edilen uçuş sayısının 46, rötar yaşanan uçuş sayısının ise 183'e ulaştığı ifade edildi.

Kente uzaklığı 260 kilometre olan tayfunun bugün etkisini daha da artırması halinde, Hong Kong’daki okullarda eğitime ara verilebileceği kaydedildi.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da yolculara tayfun nedeniyle seferlerin gecikebileceği uyarısı yapıldı.

Çin’in güneyinde geçen ağustos sonunda etkili olan Hato tayfunu 9 kişinin ölümüne, 153 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bölgeden 26 bin 817 kişi tahliye edilmişti.

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