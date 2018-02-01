  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Hong Kong’da ikinci dünya savaşından kalma bomba bulundu

Hong Kong’da ikinci dünya savaşından kalma bomba bulundu

Hong Kong'da bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba daha bulundu. Bomba, başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.

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Hong Kongda ikinci dünya savaşından kalma bomba bulundu

Hong Kong’un merkezinde inşaat halinde bir alanın zemininde bulunan bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirtiliyor.

Polis, Hong Kong kongre ve sergi merkezi yakınlarında tehlikeli halde bulunan bombanın başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için 4 bin kişi bölgeden tahliye edilirken, çevredeki iş yerlerinin kapatıldı.

Yetkililer bir hafta içerisinde ikinci bombanın bulunduğunu belirtti. Bomba imha uzmanı, bulunan bombanın Pazar günü bulunan bombayla aynı türde olduğunu belirtti.

Hong Kong’da geçtiğimiz yıl da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ABD yapımı bir bomba bulunmuştu.

Kaynak: İHA 

Etiketler: İkinci Dünya Savaşı, Hong Kong, bomba
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