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Hong Kong’da ikinci dünya savaşından kalma bomba bulundu

Hong Kong'da bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba daha bulundu. Bomba, başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:41



