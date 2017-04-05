  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Hollande'dan rejim için yaptırım isteği

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Esed rejimine, İdlib'deki kimyasal saldırı konusunda yapılacak araştırma sonucunda yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

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Hollandedan rejim için yaptırım isteği

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, BFMTV muhabirinin sorusu üzerine İdlib'teki saldırıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdıklarını anımsattı.

Fransa'nın BMGK'dan konuya ilişkin bir araştırma yapılması konusunda karar çıkartılmasını istediğini ifade eden Hollande, "Bu araştırma sonucunda, Suriye rejimine karşı yaptırımlar olmalı." dedi.

Beşşar Esed rejiminin dün sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

Uluslararası toplum saldırıyı kınamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) saldırıyla ilgili bugün acil toplanma kararı almıştı.
 

Etiketler: Hollande, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, idlib
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