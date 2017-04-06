Hollande Fransızlardan geçer not alamadı

Fransız seçmenlerin yüzde 70'i, görev süresi sona yaklaşan Cumhurbaşkanı François Hollande'ın "kötü bir cumhurbaşkanı" olduğunu düşünüyor.

Odoxa Araştırma Şirketi, Fransız seçmenlere beş yıllık görev süresi bu yıl dolacak olan ve ikinci kez cumhurbaşkanlığı yarışına katılmayı tercih etmeyen Hollande'la ilgili düşüncelerini sordu.

Binden fazla seçmenle hangi partiye destek verdiği de göz önünde bulundurularak yapılan araştırmada, Fransız seçmenlerin yüzde 70'inin Hollande'ı "kötü bir cumhurbaşkanı" olarak nitelediği ortaya çıktı.

Sosyalist Partili Hollande'a en büyük destek yüzde 43 olumlu görüşle partililerinden gelirken, seçmenlerin genelinde ise Hollande'ın en çok terörizmle mücadele konusundaki politikalarının yüzde 54 ile beğenildiği ortaya çıktı.

Dönemi boyunca terör eylemleri dışında, iş yasası protestoları ile de sorunlar yaşayan Hollande'ın ekonomi ve sosyal politikaları da yüzde 83 ile olumsuz bulundu.

Hollande, kamuoyu desteğinin az olması dolayısıyla cumhurbaşkanlığı için aday olmamış, hükümetinin başbakanı Manuel Valls ise Sosyalist Partinin ön seçiminde elenerek, parti adayı olma başarısını gösterememişti.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Sosyalist Partinin adayı Benoit Hamon'un oyları yüzde 10 civarında görünüyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.

Kamuoyu yoklamalarında "En Marche" (Yürüyüş) adıyla siyasi olarak merkezde yeni bir oluşum kuran, Sosyalist Partiden eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen birbirlerine çok yakın oylarla önde görünüyor.