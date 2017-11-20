Hollandalı Müslüman kadın polise başörtüsü izni

Hollanda’da Müslüman polis Sarah İzat çalışırken başörtüsü kullanamıyordu. Yasağı koyan Hollanda emniyet teşkilatıydı. Gerekçeleri de, üzerinde dini sembol taşımayan polisin “tarafsız” görülmesiydi. İzat bu engelleme üzerine İnsan Hakları Komisyonu’na başvurdu. Komisyon Müslüman polisi haklı buldu, uygulama için “ayrımcılık” kararı verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, İzat’ın polis bürosunun şikâyet bölümünde çalıştığı ve şikâyetleri telefon üzerinden aldığı belirtilerek başörtüsü ile çalışabileceği kaydedildi.

İzat, kararın ardından, sosyal medya üzerinden, "Biz kazandık. Üniforma ile başörtüsü takma hakkım var. Bu çok şey ifade ediyor ve bu hepimizin zaferi. Benim yerimde olan herkesin zaferi." mesajını paylaştı.





Bu karar Amsterdam Emniyet Müdürlüğü’nün daha önce üzerinde görüşmeler yapılacağını açıkladığı bu kuralın değişimini de hızlandırabilir.



Amsterdam Emniyet Müdürlüğü geçen mayıs ayında farklı etnik kökenlerden kişilerin emniyet teşkilatında istihdam edilmesini sağlamak için başörtüsünün polis üniformasının bir parçası olması hususunun ele alınacağını açıklamıştı.