  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Wilders'a yasak

Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Wilders'a yasak

İslam karşıtı siyasetçiler Wilders ve Dewinter'ın ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı Molenbeek'e yapacakları "ziyaret" yasaklandı.

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Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Wildersa yasak

Brüksel Molenbeek Belediye Başkanı Francoise Schepmans, yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğine yönelik öngörülebilir tehdit" gerekçesiyle Hollanda'nın aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter'in, Molenbeek bölgesine yapmayı planladığı ziyaretin yasakladığını duyurdu.

Söz konusu ziyaretin gerçekleşemeyeceğini belirten Schepmans, açıklamasında, "Bu çerçevede organizatörler veya karşıtların düzenleyeceği her türlü toplanma, Molenbeek Belediyesi sınırları içinde yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Hollandalı Geert Wilders ile Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Belçikalı Filip Dewinter, yarın cuma namazı sonrası Brüksel'in Molenbeek bölgesini ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

Aşırı sağcı siyasetçiler, "Avrupa'nın cihat başkenti" olarak tanımladıkları Molenbeek'e yapacakları provokatif ziyareti, "İslam safarisi" olarak adlandırmıştı.

Belçikalı Müslümanlar, sözde ziyareti provokasyon olarak değerlendirip, yetkililerden gerekli önlemleri almasını talep etmişti.

İslam karşıtı Dewinter, iki hafta önce de Brüksel'deki bir cami yakınlarında Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: wilders, Hollanda, dewinter, Belçika
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