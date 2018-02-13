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Buradasınız : » » Hollandalı Bakan'ın Putin yalanı istifa getirdi

Hollandalı Bakan'ın Putin yalanı istifa getirdi

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü yalanını itiraf etmesinin ardından görevinden istifa etti.

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Hollandalı Bakanın Putin yalanı istifa getirdi

Hollanda'da Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Parlamentoda yaptığı konuşmada, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) 2016 yılı kongresinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü"ne ilişkin yaptığı gerçek olmayan açıklamasının siyasi hayatının en büyük hatası olduğunu, bu nedenle istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını açıklarken duygusal anlar yaşayan Zijlstra, Hollanda'nın hakkında şüphe duyulmayan bir dışişleri bakanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İtiraf etmişti

Zijlstra, geçen hafta sonu De Volkskrant gazetesine verdiği bir röportajda, VVD'nin 2016 yılı kongresinde yaptığı konuşmada, Putin ile 2006 yılında bir toplantıda görüştüğüne yönelik ifadelerinin doğru olmadığını itiraf etmişti.

Zijlstra, Putin'in toplantıda söylediği "Büyük Rusya" ifadelerini orada bulunan bir başka kişiden duyduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini dört ay yürüten Zijlstra, Putin'in sözlerinin daha etkili olmasını sağlamak için bu yola başvurduğunu anlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halbe Zijlstra, Putin
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