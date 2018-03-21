Hollanda'dan Türkiye'ye sığınmacı övgüsü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB liderleri toplantısıyla ilgili oturumda konuştu.

"Türkiye son derece bağlı"

Rutte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasını değerlendirerek, "Doğruyu söylemek gerekirse, Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum." dedi.

Hollanda Parlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Rutte, öncelikle Yunanistan'ın anlaşmayı nasıl uyguladığına bakılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rutte, sorunun daha çok Yunanistan'ın mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesinde uyguladığı işlemlerin hızından kaynaklandığını savundu.

İç savaş yerlerinden yurtlarından etti

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybederken 5 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 7 milyon Suriyeli, ülke içerisinde yurtlarını terk edip başka bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı.

Binlerce mülteci, Akdeniz ve Ege'nin sularında can verdi. Avrupa'ya göç yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeniyle fark edilebildi.

Hayatlarını kurtardı

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını açarak göç yolunda, Suriye içinde varil bombaları ve kimyasal silahlarla ölmesini engelledi.

Türkiye, savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.

3,5 milyonu aşkın Suriyeliye BM standartlarında hizmet

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında hizmet veriyor.

Türkiye'deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 506 bin 532.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya'daki geçici barınma merkezlerinde 227 bin 894 Suriyeli ile 6 bin 488 Iraklı bulunuyor.

Bu sayının dışındaki 3 milyon 272 bin 150 Suriyeli sığınmacı, sınır illeri başta olmak üzere ülkenin hemen her şehrinde yaşamlarını sürdürüyor.

Sığınmacılara her alanda hizmet

Suriyeli sığınmacılara verilen hizmetlerin başında barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik geliyor. Merkezlerde ibadet ve haberleşme gibi temel ihtiyaçların da ötesinde kamp içinde meslek kursları veriliyor ve erken yaşta evlilikle ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

Türkiye ipi tek başına göğüsledi

Türkiye, dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF ise Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.

30 milyar dolar harcandı

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara sunduğu hizmetler karşılığında 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadı.

Kaynak: TRT Haber, AA