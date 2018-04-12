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Buradasınız : » » Hollanda'dan Suriye'ye askeri harekata yeşil ışık

Hollanda'dan Suriye'ye askeri harekata yeşil ışık

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösterdiğini açıkladı.

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Hollandadan Suriyeye askeri harekata yeşil ışık

Çin'de, Boao Asya Forumu 2018 Yıllık Konferansı'na katılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gazetecilere Suriye'ye olası operasyonla ilgili fikirlerini söyledi.

"Yaşanan korkunç saldırının arkasında büyük ihtimalle Suriye'nin olduğunu düşündüğümüz için, Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösteriyoruz. Fakat bunun orantılı olması gerekir ve bu bizim için belirleyicidir."

Rutte, "Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de kimyasal silahları araştırma tasarısını kabul etmemesi üzücü. Böyle bir araştırma saldırıdan kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarabilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Hollanda, Doğu Guta
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