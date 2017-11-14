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Hollanda'dan 'Rus istihbaratı bizi gözetliyor' açıklaması

Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, ülkenin Rus istihbarat servisleri tarafından gözetlendiğini bildirdi.

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Hollandadan Rus istihbaratı bizi gözetliyor açıklaması

Hollanda İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisinin yaptığı araştırmalar sonucunda ülkede organize bir şekilde Rus istihbarat elemanlarının bulunduğunu ve bunların toplumun çeşitli kesimlerinden Rusya'nın çıkarına yönelik bilgi topladıklarını belirtti.

Ollongren, Rus istihbarat elemanlarının, klasik istihbarat operasyonlarının yanı sıra Hollanda halkını yalan haber ve yanlış bilgiyle etkilemek için dijital araçları da kullanıldığını aktardı.

"Yalan haber yazan siteler var"

Rus yanlısı bir kamuoyu oluşturmak için "yalan haber" yazan siteler bulunduğunu kaydeden Bakan, bunların, üç yıl önce Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülen MH17 sefer sayılı uçakla ilgili yanlış bilgi verdiğini iddia etti.

Ollongren ayrıca, bu duruma karşı bazı medya ve teknoloji şirketleri ile bir araya gelerek bu tür siyasi etkilerin nasıl önleneceğine dair çözüm arayışları içerisine gireceklerini kaydetti.

AA

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