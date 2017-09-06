  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Hollanda'da Türklerin partisine ırkçı mektup

Hollanda'da, Türklerin kurduğu ve "düşün" anlamına gelen Denk Partisine, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren mektup gönderildi.

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Hollandada Türklerin partisine ırkçı mektup

Hollanda'da, Türklerin kurduğu ve "düşün" anlamına gelen Denk Partisine, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren mektup gönderildi.

Denk Partisinin siyasi lideri Tunahan Kuzu, aşırı sağcılardan gönderildiği tahmin edilen mektubu facebook sayfasından paylaştı. Mektupta, "Bence siz Hollanda'yı terk edin ve gittiğiniz yerde düşünmeye devam edin. Ne dersiniz? Siz şeytana tapıyorsunuz. Muhammed bir yalan. Sadece tek bir gerçek var oda İsa." ifadesi yer aldı.

Denk Partisi kurucularından Selçuk Öztürk, bu tür ırkçı sözler içeren mektupları daha önce de aldıklarını özellikle seçimler yaklaşınca bunların arttığını bildirdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in sözlerinden halkın etkilendiğini vurgulayan Öztürk, "Halk, Wilders'in kullandığı sözlerden ve yaptığı eylemlerden cesaret alarak bu tür ırkçı ifadelerin yer aldığı mektupları gönderiyor yada İslami kuruluşlara İslamofobik saldırılar yapıyor. Wilders, Hollanda'daki durumu maalesef bu hale getirdi." dedi.

Bu tür eylemlerin peşini bırakmadıklarını belirten Öztürk, durumu polise bildirdiklerini kaydetti.

Etiketler: Hollanda, denk partisi, İslamofobi
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