Hollanda'da Türk camisinden "provokasyona gelmeyin" çağrısı

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Laleli Camii yönetim kurulu, basın bildirisi yayımladı.

Bildiride, kendisini 'Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' (PEGIDA) olarak tanımlayan grubun, yarın Laleli Camii önünde İslam karşıtı pankart açarak domuz etli mangal partisi yapmak istemesinin apaçık bir provokasyon olduğu belirtildi.

Provokasyona gelmemek için kararlı oldukları belirtilen bildiride, cemaate ve çevrede yaşayan topluma sakin olmaları çağrısı yapıldı.

"Şimdiye kadar hiçbir tatsız olay yaşamadık"

Bildiride, "1982 yılından beri bulunduğumuz bölgede şimdiye kadar hiçbir tatsız olay yaşamadık ve bunun böyle kalmasını istiyoruz. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamak birbirimize saygılı olmak ve desteklemek bizim semtimizin gerçeklerindendir. Bunu da küçük bir grupun provokasyonuyla bozmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Cami yönetiminin PEGIDA'nın eyleminden endişe duydukları belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle kendi cematimiz ve çevremiz dışındaki kişilerden eyleme karşı yapılabilecek bir müdaheleden kaygılıyız. Bu grupları tanımadığımız için yönetim olarak bunları kontrol edemeyiz. Endişelerimiz belediye ve polis teşkilatı ile paylaşıldı. Olası rahatsız edici durumlara karşı gerekeni yapacaklarına inanıyoruz."

PEGIDA eylemi sosyal medyadan duyurmuştu

PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuştu.

Fas asıllı Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin vermişti. Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem belediye başkanları ise izin vermemişti.

Kaynak: AA