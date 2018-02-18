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Buradasınız : » » Hollanda'da "TSK’ya destek, PKK’yı protesto" yürüyüşü

Hollanda'da "TSK’ya destek, PKK’yı protesto" yürüyüşü

Hollanda'nın Lahey kentinde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla ”TSK’ya destek, PKK’yı protesto” yürüyüşü düzenlendi.

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Hollandada &quot;TSKya destek, PKKyı protesto&quot; yürüyüşü

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği karşısındaki Malieveld Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, çoğu gençlerden oluşan grup ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Yürüyüşe katılan Türk vatandaşları tekbir getirip, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK, terörist PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Yürüyüşte çok sayıda polis görev aldı.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüş, başladığı yerde son buldu.

YPG/PKK yandaşları, geçen ay başkent Amsterdam'da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda üç hafta önce yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

YPG/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye de saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: ypg, tsk, PKK, Hollanda
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