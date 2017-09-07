Hollanda'da seçim sonrası İslamofobik saldırılarda artış

Hollanda'da, mart ayında ırkçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavırların gölgesinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından, İslami kuruluşlara düzenlenen İslamofobik saldırılar arttı.

Ülkede, Kurban Bayramı'nda inşası süren bir camiye ve yeni açılan İslam okuluna 48 saatlik bir zaman dilimi içinde düzenlenen saldırılar ve benzerleri, Hollanda'daki Müslüman toplumun hem tepkisini çekiyor hem de endişeye yol açıyor.

Hollanda'da geçen mart ayında yapılan genel seçimlerin ardından İslamofobik saldırılarda artış oldu.

Saldırılar şu şekilde sıralanıyor:

24 Mart 2017: Assen kentinde kimliği bilinmeyen kişiler, Türk İslam Vakfına bağlı Mevlana Camisi'nin duvarlarına, "Uyum sağlayın ya da defolun." ifadesinin yer aldığı posterler astı.

27 Mart 2017: Weesp kentinde aşırı sağcı bir grup, yapımı süren Assoenat Camisi'nin giriş kapısına, "İslam eşittir terör. İnşaatı durdur, mücadele et." yazılı pankart astı.

2 Mayıs 2017: Tilburg kentinde, yeni bir caminin yapılmasına karşı olan grup tarafından El Feth Camisi'nin dış kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu pankartlar asıldı.

26 Haziran 2017: Lahey'deki As-Soennah Camisi'ne İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren tehdit mektubu gönderildi. Oyuncak bir kamyon ile gönderilen mektupta "Bir kamyon okula ya da camiye çarpabilir. Bunu unutma!" ve "Her hafta ayrı bir arabanın size yapacağı saldırı, uyanmanıza sebep olacaktır. Onun için sakının!" ifadelerine yer verildi.

18 Temmuz 2017: Veghel kentinde, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı ve inşası süren Selimiye Camisi'nin giriş kapısına, "Bu caminin yapılışı tarafımızdan engellenmiştir. İslam'ın bizim ülkemizde yeri yoktur. Bu iş burada bitmedi." sözlerinin yer aldığı bir yazı asıldı. Saldırıyı, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin mensupları üstlendi.

21 Ağustos 2017: Leiden kentinde, Er-Riseleh İslam Okuluna "Hollandalılar, İslam okullarına karşı çıkın. İslam, Avrupa'da terör saldırıları düzenliyor. İslam okullarının yol açtığı problemi kökünden çözmek lazım. İslam okullarını Hollanda'da istemiyoruz." ifadeleri ile kuru kafa resminin olduğu bir kağıt asıldı, okul bahçesinin kapısı zincirle kilitlendi. Bu saldırılar da PEGIDA tarafından üstlenildi.

2 Eylül 2017: Venlo kentinde, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı yapımı süren Tevhid Camisi'nin çatısı ve minaresine, Türkçe ve Hollandaca olarak düzenlenen ve "Uzak dur, Hollanda bizim. Semtimizde cami istemiyoruz, İslamcıları istemiyoruz." ifadelerini içeren bir pankart asıldı. Polis, eylemcileri gözaltına aldı. Saldırıyı üstlenen aşırı sağcı ID Verzet Hareketi, ırkçı ifadelerin olduğu pankartı sosyal medyadan da paylaştı.

4 Eylül 2017: Başkent Amsterdam'da, yine aşırı sağcı ID Verzet Hareketi'nin mensuplarından oluşan bir grup, Amsterdam İslam Eğitim Vakfının (AİEV) açtığı Cornelius Haga Lisesi'ne İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu bir pankart astı. Pankartı asan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı.