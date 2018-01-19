Hollanda'da saldırıya uğrayan camiye dayanışma ziyareti

Müslümanları ve Yahudileri bir araya getiren Salaam Shalom Vakfınca düzenlenen ziyarette, farklı dinlerin mensupları ve vakıf yöneticileri camiyi ziyaret ederek, cemaate çiçek ve hediye verdi.

Vakıf adına konuşma yapan basın sözcüsü Ben Ahmed, yapılan eylem nedeniyle adeta şok olduklarını ve olayın kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Ahmed, "Böyle bir eylemi ne Amsterdam, ne Hollanda ne de dünyanın hiç bir yerinde kabul etmiyoruz. Herkesi, korku ve nefrete karşı direnerek, sevgiyi, dostluğu ve saygıyı yaymaya davet ediyoruz." dedi.

Ziyaretin kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Emir Sultan Camisi Başkanı Kamber Şener ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı din mensuplarının camimizi ziyaret etmesi bizi onurlandırdı. Amsterdam'da yalnız olmadığımızı hissettik. Birbirimizi severek ve sayarak, kardeşlik duyguları içerisinde bu tür olaylara karşı durabileceğimizin göstergesi oldu. 2 gündür yaşanan olaydan dolayı gerilmiştik. Moralimiz bir nebze de olsa düzeldi." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da dün aşırı sağcı "Rechts in Verzet (Sağ direnişte) hareketi" mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı.

Kaynak:AA